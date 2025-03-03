100أسرة مستفيدة من مساعدات لجنة زكاة كفرنجة في رمضان

وأشاد مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة بجهود لجنة الزكاة في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة مثمنًا آلية عملها في توزيع المساعدات.
وقال رئيس اللجنة غصاب فريحات، إن اللجنة تحرص على إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق أسس واضحة تقوم على مبدأ العدالة والأولوية، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع تعتمد على دراسات ميدانية ومسوح وزيارات منزلية للتأكد من احتياجات الأسر المستفيدة.
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