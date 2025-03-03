100أسرة مستفيدة من مساعدات لجنة زكاة كفرنجة في رمضان

الوكيل الإخباري- وزعت لجنة زكاة وصدقات كفرنجة اليوم الاثنين، مساعدات نقدية على 100 أسرة عفيفة، بقيمة 25 دينارًا لكل أسرة.

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وأشاد مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة بجهود لجنة الزكاة في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة مثمنًا آلية عملها في توزيع المساعدات.