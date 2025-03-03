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100أسرة مستفيدة من مساعدات لجنة زكاة كفرنجة في رمضان

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الإثنين، 03-03-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري-   وزعت لجنة زكاة وصدقات كفرنجة اليوم الاثنين، مساعدات نقدية على 100 أسرة عفيفة، بقيمة 25 دينارًا لكل أسرة.

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وأشاد مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة بجهود لجنة الزكاة في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة مثمنًا آلية عملها في توزيع المساعدات.


وقال رئيس اللجنة غصاب فريحات، إن اللجنة تحرص على إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق أسس واضحة تقوم على مبدأ العدالة والأولوية، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع تعتمد على دراسات ميدانية ومسوح وزيارات منزلية للتأكد من احتياجات الأسر المستفيدة.

 
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