100مزارع ومزارعة يستفيدون من "التدريب الافتراضي" في المفرق

الوكيل الإخباري- استفاد 100 مزارع ومزارعة من برامج التدريب الافتراضي للإرشاد الزراعي التي أطلقتها مديرية زراعة المفرق، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتطوير مهاراتهم في القطاع الزراعي.

وقالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة إنعام المشاقبة، إن المديرية وفي مجال تعزيز وتطوير الإرشاد الزراعي قامت مؤخرًا بإدخال تقنية التدريب الافتراضي "في-آر" في برامج الإرشاد الزراعي؛ بهدف دعم المزارعين وتمكينهم وتوعيتهم بمتطلبات العمل في قطاع الزراعة.



وأضافت المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه التقنية تعتمد على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومحاكاة الواقع الميداني لتدريب المزارعين على التقنيات الزراعية المختلفة دون الحاجة للتواجد في الميدان أو الالتزام بالرزنامة الزراعية.