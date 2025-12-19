100مزارع ومزارعة يستفيدون من "التدريب الافتراضي" في المفرق

وقالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة إنعام المشاقبة، إن المديرية وفي مجال تعزيز وتطوير الإرشاد الزراعي قامت مؤخرًا بإدخال تقنية التدريب الافتراضي "في-آر" في برامج الإرشاد الزراعي؛ بهدف دعم المزارعين وتمكينهم وتوعيتهم بمتطلبات العمل في قطاع الزراعة.
وأضافت المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه التقنية تعتمد على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومحاكاة الواقع الميداني لتدريب المزارعين على التقنيات الزراعية المختلفة دون الحاجة للتواجد في الميدان أو الالتزام بالرزنامة الزراعية.
وأشارت المشاقبة إلى أن المديرية استلمت أربع نظارات ضمن هذا البرنامج مزودة ببرامج الإدارة المتكاملة لأشجار اللوزيات والزراعة المائية والاستزراع السمكي والتلقيح الصناعي للأغنام، موضحة أن العمل جار على برنامج إدارة أشجار النخيل، وأن المديرية على استعداد لتنفيذ نشاطات تدريبية ضمن البرامج الموجودة في هذه التقنية.
