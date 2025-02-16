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100 ألف مراجع لقسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى المفرق سنويا

مستشفى المفرق الحكومي
مستشفى المفرق الحكومي
الأحد، 16-02-2025 09:25 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة، إن عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى يبلغ 100 ألف مراجع سنويا.

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وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن معدل أعداد المراجعين السنوي لقسم الإسعاف والطوارئ يوجب استحداث قسم جديد للإسعاف مجهز بكافة الأجهزة الطبية اللازمة، لافتا إلى أن وزارة الصحة بصدد بناء قسم للإسعاف والطوارئ والكلى في المستشفى ورفده بالأجهزة الطبية اللازمة بكلفة تصل إلى 8 ملايين دينار.


وبين أنه يجري حاليا بالتعاون مع الأشغال العامة والبلدية ودائرة الأراضي تجهيز المخططات بهذا الخصوص، متوقعا أن يتم المباشرة بالعمل قبل نهاية العام الحالي.


وأوضح أنه إضافة للإعداد الكبيرة التي تراجع قسم الإسعاف والطوارئ فإن عدد مراجعي العيادات الخارجية يبلغ 97 ألف سنويا، فيما تبلغ عدد العمليات ألف عملية والإدخالات 5 آلاف حالة في حين تجرى في قسم الكلى (250) جلسة لـ 80 حالة أسبوعيا، وتبلغ تزيد نسبة إشغال المستشفى على 60 بالمئة.

 
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