الجمعة 2026-07-31 12:50 ص

100 الف دينار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مركز زها الثقافي في البلقاء

شعار مركز زها الثقافي
شعار مركز زها الثقافي
 
الخميس، 30-07-2026 11:40 م
الوكيل الإخباري-   خصص مجلس محافظة البلقاء مبلغ 100 ألف دينار من موازنة المجلس العام 2026، للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مركز زها الثقافي في منطقة زي في إطار النهج التنموي الذي يتبناه المجلس وتجسيدًا لرؤيته في الاستثمار بالإنسان بوصفه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.اضافة اعلان


ويأتي هذا المشروع بعد موافقة وزارة الإدارة المحلية على استكمال إجراءات طرح عطاء إنشاء المركز المرحلة الأولى بقيمة 100 ألف دينار، عقب رصد المخصصات المالية اللازمة ضمن موازنة المجلس لعام 2026.

ويمثل مركز زها الثقافي إضافةً نوعيةً للمشهد الثقافي والتنموي في محافظة البلقاء، حيث سيحتضن الأطفال واليافعين في بيئة تعليمية وإبداعية متكاملة توفر لهم برامج ثقافية ومعرفية وتفاعلية تُنمي قدراتهم وتصقل مواهبهم وتُعزز قيم الإبداع والابتكار والانتماء.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، إنشاء ملعب خماسي متعدد الاستخدامات، وغرفة حارس إضافة لبعض الأعمال الأخرى كالأسوار والبوابات وتركيب ألأسيجه، تمهيدًا لاستكمال المراحل اللاحقة وصولًا إلى مركز ثقافي متكامل يشكل منارةً للعلم والمعرفة والإبداع وفضاءً حضاريًا يحتضن طاقات أبناء المحافظة، ويعكس اهتمام مجلس محافظة البلقاء بتوفير بنية تحتية ثقافية حديثة تُسهم في تنمية المجتمع وتعزيز حضوره الثقافي والإنساني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير دفاعه يسرائيل كاتس (

عربي ودولي بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش دمر أنفاقا أسفل قلعة الشقيف بجنوب لبنان

ارتعاش الجفن المتكرر.. عرض بسيط أم إنذار لمشكلة صحية؟

طب وصحة ارتعاش الجفن المتكرر.. عرض بسيط أم إنذار لمشكلة صحية؟

مصر: نحلل بقايا مسيرة هجوم دمياط وندرس خيارات الرد

عربي ودولي مصر: نحلل بقايا مسيرة هجوم دمياط وندرس خيارات الرد

ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

تتى

أخبار محلية انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية المؤرخين الأردنيين للدورة (2026-2030)

ب

أخبار محلية سلسلة "صوت بيوصل" تواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بحوار حول دور الأحزاب واللامركزية

شعار مركز زها الثقافي

أخبار محلية 100 الف دينار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مركز زها الثقافي في البلقاء

ا

عربي ودولي عراقجي عن حادثة دمياط في مصر: يجب أن نكون يقظين تجاه مخططات إسرائيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 