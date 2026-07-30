100 الف دينار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مركز زها الثقافي في البلقاء

ويأتي هذا المشروع بعد موافقة وزارة الإدارة المحلية على استكمال إجراءات طرح عطاء إنشاء المركز المرحلة الأولى بقيمة 100 ألف دينار، عقب رصد المخصصات المالية اللازمة ضمن موازنة المجلس لعام 2026.
ويمثل مركز زها الثقافي إضافةً نوعيةً للمشهد الثقافي والتنموي في محافظة البلقاء، حيث سيحتضن الأطفال واليافعين في بيئة تعليمية وإبداعية متكاملة توفر لهم برامج ثقافية ومعرفية وتفاعلية تُنمي قدراتهم وتصقل مواهبهم وتُعزز قيم الإبداع والابتكار والانتماء.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، إنشاء ملعب خماسي متعدد الاستخدامات، وغرفة حارس إضافة لبعض الأعمال الأخرى كالأسوار والبوابات وتركيب ألأسيجه، تمهيدًا لاستكمال المراحل اللاحقة وصولًا إلى مركز ثقافي متكامل يشكل منارةً للعلم والمعرفة والإبداع وفضاءً حضاريًا يحتضن طاقات أبناء المحافظة، ويعكس اهتمام مجلس محافظة البلقاء بتوفير بنية تحتية ثقافية حديثة تُسهم في تنمية المجتمع وتعزيز حضوره الثقافي والإنساني.
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