100 مليون دولار..الأردن واليابان يبرمان اتفاقية لدعم برنامج النمو الاقتصادي

الوكيل الإخباري- أبرم الأردن واليابان، الثلاثاء، اتفاقية قرض ميسر لدعم برنامج النمو الاقتصادي والتنمية البشرية بقيمة 100 مليون دولار، ومنحة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بقيمة 5 ملايين دولار، ومذكرة تعاون في مجال الأمن السيبراني.

ووقعتها عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.