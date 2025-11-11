الثلاثاء 2025-11-11 05:28 م
 

100 مليون دولار..الأردن واليابان يبرمان اتفاقية لدعم برنامج النمو الاقتصادي

علما الأردن واليابان
الثلاثاء، 11-11-2025 04:01 م

الوكيل الإخباري-   أبرم الأردن واليابان، الثلاثاء، اتفاقية قرض ميسر لدعم برنامج النمو الاقتصادي والتنمية البشرية بقيمة 100 مليون دولار، ومنحة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بقيمة 5 ملايين دولار، ومذكرة تعاون في مجال الأمن السيبراني.

ووقعتها عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.


جاء ذلك على هامش الزيارة الملكية إلى اليابان.

 
 
