%100 نسبة إلغاء الحجوزات السياحية في البترا لشهر آذار الحالي

وبيّن السواعير، الاثنين، أن نسبة إلغاء حجوزات شهر نيسان بلغت 60%، فيما بلغت نسبة إلغاء حجوزات شهر أيار 45%، مشيراً إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع.
وأوضح أن البترا بدأت عام 2026 بمؤشرات مبشرة في أعداد السياح، إلا أن هذه الأعداد تراجعت إلى مستويات كبيرة، وبلغت في بعض الفترات مستويات "صفرية" على خلفية الأوضاع المحيطة، مؤكداً أن البتراء من المدن الأكثر تأثراً، لا سيما أن مجتمعها يعتمد اقتصادياً بشكل رئيس على القطاع السياحي.
وأكد السواعير أن سلطة الإقليم بدأت باتخاذ إجراءات وقائية لحماية العاملين في القطاع والحفاظ على أمنهم الوظيفي، من خلال تفعيل برامج السياحة الداخلية مثل برنامج أردننا جنة.
وأضاف أن السلطة ستستغل فترة خلو المدينة لتنفيذ مشاريع تطوير ونظافة وتأهيل للبنية التحتية.
