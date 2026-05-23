السبت 2026-05-23 10:25 ص

103 خيول تشارك في بطولة الأردن للخيول العربية الأصيلة

103 خيول تشارك في بطولة الأردن للخيول العربية الأصيلة
تعبيرية
 
السبت، 23-05-2026 08:36 ص
الوكيل الإخباري-   انطلقت أمس الجمعة بطولات الأردن الوطنية للخيول العربية الأصيلة 2026، التي ينظمها اتحاد الفروسية الملكي الأردني على ميدان مركز عمّان للفروسية في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 103 خيول عربية أصيلة تعود لـ48 مالكاً.اضافة اعلان


وشهد اليوم الأول إقامة منافسات الفئات من (1-6) الخاصة بالأمهار والمهرات بعمر سنة وسنتين وثلاث سنوات، ضمن 13 فئة معتمدة بحسب الفئات العمرية وفئتي الذكور والإناث.

وتقام البطولة هذا العام وفق نظام التحكيم بالمقارنة، المعتمد في بطولات جمال الخيول العربية الأصيلة.

وتستمر البطولة على مدار يومين، كما تعد محطة تأهيلية لبطولة الشرق الأوسط للخيول العربية الأصيلة.

وشهد اليوم الأول إقامة أربع بطولات للفئات المشاركة، فيما تتواصل المنافسات اليوم السبت بإقامة الفئات من (7-13).
 
 


gnews

أحدث الأخبار

روبيو يصل إلى الهند في زيارة رسمية (فيديو)

عربي ودولي روبيو يصل إلى الهند في زيارة رسمية

إصابتان بنيران مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

فلسطين إصابتان بنيران مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

البترا

أخبار محلية أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن يعتمد مسودة تقرير عام 2025 الموجه للجمعية العامة

103 خيول تشارك في بطولة الأردن للخيول العربية الأصيلة

أخبار محلية 103 خيول تشارك في بطولة الأردن للخيول العربية الأصيلة

فشل محادثات الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

عربي ودولي فشل محادثات الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

علم إيران مرفوع في طهران

عربي ودولي إعلام رسمي: قائد الجيش الباكستاني اجتمع مع وزير خارجية إيران في طهران

تسجل درجات الحرارة العظمى السبت، أقل من معدلاتها المناخية بقليل، ويكون الطقس مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت



 
 






الأكثر مشاهدة

 