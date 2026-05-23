103 خيول تشارك في بطولة الأردن للخيول العربية الأصيلة

الوكيل الإخباري- انطلقت أمس الجمعة بطولات الأردن الوطنية للخيول العربية الأصيلة 2026، التي ينظمها اتحاد الفروسية الملكي الأردني على ميدان مركز عمّان للفروسية في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 103 خيول عربية أصيلة تعود لـ48 مالكاً.





وشهد اليوم الأول إقامة منافسات الفئات من (1-6) الخاصة بالأمهار والمهرات بعمر سنة وسنتين وثلاث سنوات، ضمن 13 فئة معتمدة بحسب الفئات العمرية وفئتي الذكور والإناث.



وتقام البطولة هذا العام وفق نظام التحكيم بالمقارنة، المعتمد في بطولات جمال الخيول العربية الأصيلة.



وتستمر البطولة على مدار يومين، كما تعد محطة تأهيلية لبطولة الشرق الأوسط للخيول العربية الأصيلة.



وشهد اليوم الأول إقامة أربع بطولات للفئات المشاركة، فيما تتواصل المنافسات اليوم السبت بإقامة الفئات من (7-13).





