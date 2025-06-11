106 آلاف زائر للعقبة خلال عطلة عيد الأضحى

10:18 ص

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الوكيل الإخباري- أمضى نحو 106 آلاف سائح وزائر عطلة عيد الأضحى المبارك في مدينة العقبة، فيما بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي في مختلف التصنيفات الفندقية 91 بالمئة، وبلغ متوسط عدد الليالي التي قضوها ليلتين طيلة أيام العطلة الستة في مدينة العقبة. اضافة اعلان





وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إن أيام العيد في العقبة مضت بسلاسة وهدوء رغم عدد الزوار الكبير، وذلك حسب خطة العيد المشتركة بين سلطة العقبة ومحافظة العقبة والجهات المعنية لإدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.



وأشاد بالجهود المشتركة التي بُذلت حسب الخطة برئاسة محافظ العقبة خالد الحجاج، وتنفيذ كوادر جميع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، ما كان له الأثر الإيجابي والأهم في تقديم الخدمات للزوار بشكل مناسب، إضافة إلى الخطة الأمنية والمرورية لتسهيل انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات وتسهيل الإجراءات أمام الركاب والزوار على المنافذ الجمركية والمعابر البرية والبحرية والجوية.



وبين المجالي أن عدد الزوار منذ أول أيام عطلة العيد وحتى أمس الثلاثاء بلغ نحو 106 آلاف زائر، بواقع 90 ألف زائر عبر المعابر الجمركية وادي اليتم ووادي عربة، و16 ألف سائح من المعابر الدولية البرية والجوية والبحرية.



وأضاف أن نسبة متوسط الإشغال الفندقي بمختلف التصنيفات بلغت 91 بالمئة على مدار أيام العطلة، بمعدل إقامة ليلتين، حيث شهدت منطقة وادي رم نشاطًا سياحيًا مميزًا، وبلغ عدد زوارها خلال أيام العيد نحو 6.5 آلاف زائر، منهم 4 آلاف سائح أجنبي، موضحًا أن عملية الإحصاء تتم عبر منظومة كاميرات ذكية ودقيقة وضعت على مداخل العقبة.

