11 إصابة حصيلة 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع ثلاثة حوادث مرورية يوم أمس الثلاثاء، أسفرت عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متوسطة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. اضافة اعلان





وجاء في التقرير المروري اليومي أن حادث تدهور وقع على طريق عمان التنموي أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة، جرى نقلهم إلى مستشفى التوتنجي، فيما قامت كوادر السير بإزالة الأثر المروري وإعادة فتح الطريق.



كما وقع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، أسفر عن 5 إصابات متوسطة، تم إسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مركز طبي القويرة.



وفي حادث ثالث، تدهورت مركبة وانحرقت بالكامل على طريق الأزرق - الزرقاء، وأدى الحادث إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.

