الأربعاء 2025-05-07 09:04 ص
 

11 إصابة حصيلة 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-05-2025 08:03 ص
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع ثلاثة حوادث مرورية يوم أمس الثلاثاء، أسفرت عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متوسطة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.اضافة اعلان


وجاء في التقرير المروري اليومي أن حادث تدهور وقع على طريق عمان التنموي أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة، جرى نقلهم إلى مستشفى التوتنجي، فيما قامت كوادر السير بإزالة الأثر المروري وإعادة فتح الطريق.

كما وقع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، أسفر عن 5 إصابات متوسطة، تم إسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مركز طبي القويرة.

وفي حادث ثالث، تدهورت مركبة وانحرقت بالكامل على طريق الأزرق - الزرقاء، وأدى الحادث إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
 
gnews

أحدث الأخبار

الدولار

أسواق ومال الأسواق العالمية تهدأ .. ماذا يخبئ الفيدرالي اليوم؟

ل

أخبار محلية اعلان صادر عن السفارة العُمانية في الأردن

معالي هشام فايز الشراري آل خطاب (أبو فايز) رحمه الله

نعـي فـاضل وفاة الوزير والعين والنائب الأسبق هشام الشراري

عنصر من الجيش الباكستاني - أرشيفية

عربي ودولي مقتل 13 شخصًا جراء القصف الهندي على مسجد باهاوالبور في باكستان

ل

أسواق ومال لقاء أمريكي - صيني مرتقب في سويسرا لبحث الحرب التجارية

تعبيرية

أخبار محلية 11 إصابة حصيلة 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

ل

أخبار محلية ولي العهد الأمير الحسين يصل إلى اليابان

تعبيرية

أخبار محلية انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق السبت القادم



 
 





الأكثر مشاهدة