11 إصابة حصيلة 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

وجاء في التقرير المروري اليومي أن حادث تدهور وقع على طريق عمان التنموي أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة، جرى نقلهم إلى مستشفى التوتنجي، فيما قامت كوادر السير بإزالة الأثر المروري وإعادة فتح الطريق.
كما وقع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، أسفر عن 5 إصابات متوسطة، تم إسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مركز طبي القويرة.
وفي حادث ثالث، تدهورت مركبة وانحرقت بالكامل على طريق الأزرق - الزرقاء، وأدى الحادث إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
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