11 حافلة تنقل شباب عجلون إلى جرش لمؤازرة منتخب النشامى أمام الأرجنتين

وقال الطوالبة إن مديرية شباب عجلون أنهت بالتنسيق مع وزارة الشباب والجهات المعنية الإجراءات اللازمة لمشاركة شباب المحافظة في الفعالية الوطنية الداعمة للمنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الأرجنتيني، بما يعكس روح الانتماء والالتفاف الشعبي حول النامى.
وأشار إلى أن هذه المشاركة تجسد حجم الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققها المنتخب الوطني وتعكس الدعم الكبير الذي يحظى به من أبناء الوطن في مختلف المحافظات، مؤكدا أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في تعزيز الأجواء الوطنية الإيجابية ومساندة النشامى في استحقاقاتهم الرياضية.
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