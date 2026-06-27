السبت 2026-06-27 03:43 م

11 حافلة تنقل شباب عجلون إلى جرش لمؤازرة منتخب النشامى أمام الأرجنتين

11 حافلة تنقل شباب عجلون إلى جرش لمؤازرة منتخب النشامى أمام الأرجنتين
ارشيفية
 
السبت، 27-06-2026 02:17 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير شباب عجلون عيسى الطوالبة، إن هيئة تنشيط السياحة وفرت 11 حافلة لنقل المشاركين من المراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق عجلون إلى موقع بث المباراة في مدينة جرش الأثرية، بما يضمن مشاركة واسعة ومنظمة للشباب في مؤازرة المنتخب الوطني.اضافة اعلان


وقال الطوالبة إن مديرية شباب عجلون أنهت بالتنسيق مع وزارة الشباب والجهات المعنية الإجراءات اللازمة لمشاركة شباب المحافظة في الفعالية الوطنية الداعمة للمنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الأرجنتيني، بما يعكس روح الانتماء والالتفاف الشعبي حول النامى.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تجسد حجم الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققها المنتخب الوطني وتعكس الدعم الكبير الذي يحظى به من أبناء الوطن في مختلف المحافظات، مؤكدا أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في تعزيز الأجواء الوطنية الإيجابية ومساندة النشامى في استحقاقاتهم الرياضية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد دعمه لأمنها وسيادتها

لتعزيز حلول الدفع الرقمية في القِطاع المالي.. زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية

أخبار الشركات لتعزيز حلول الدفع الرقمية في القِطاع المالي.. زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية

أعلام دول مجلس التعاون الخليجي.

عربي ودولي مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على البحرين واستهداف المنشآت المدنية

ارشيفية

أخبار محلية دعوات لتوسيع الإجراءات الوقائية من الحرائق في العالوك

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الاربعاء

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان

كأس العالم علوان: مباراة النشامى أمام الأرجنتين "تاريخية" وسنقدم كل ما لدينا

الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية وفاة أردني وفقدان زوجته في فنزويلا نتيجة الزلزال



 
 






الأكثر مشاهدة

 