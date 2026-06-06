السبت 2026-06-06 03:55 م

11 ضحية في جرائم قتل بالأردن خلال عشرة أيام .. محصلة

11 ضحية في جرائم قتل بالأردن خلال عشرة أيام .. محصلة
11 ضحية في جرائم قتل بالأردن خلال عشرة أيام .. محصلة
 
السبت، 06-06-2026 03:45 م
الوكيل الإخباري- سُجّل في الأردن خلال فترة زمنية متقاربة 11 حالة وفاة في عدد من قضايا القتل المنفصلة التي وقعت في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك وفق ما أفادت به مصادر أمنية، في حوادث ما تزال التحقيقات جارية حولها.اضافة اعلان


وتوزعت هذه القضايا بين حوادث مشاجرات وجرائم إطلاق نار وطعن، حيث شهدت منطقة الأشرفية وفاة 3 أشخاص إثر مشاجرة، فيما لقي شخص مصرعه في محافظة إربد على يد صديقه، وأقدم شخص لاحقاً على قتل صديقه ثم الانتحار في منطقة سحاب. كما شهدت إحدى مناطق جنوب العاصمة حادثة إطلاق نار داخل مركز للتنمية الاجتماعية أسفرت عن مقتل زوجة الجاني وموظفين اثنين. وإلى جانب ذلك، عُثر في محافظة العقبة على جثة شخص تبين أنه تعرّض للطعن، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في جميع القضايا للوقوف على ملابساتها.

وفي السياق، عبّرت مجالس شعبية وفعاليات اجتماعية عن قلقها من تزايد مثل هذه الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة، معتبرة أن تكرارها يستدعي تعزيز الجهود الوقائية وتكثيف برامج التوعية المجتمعية والحد من مسببات العنف، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي
 
 


gnews

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