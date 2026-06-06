11 ضحية في جرائم قتل بالأردن خلال عشرة أيام .. محصلة

وتوزعت هذه القضايا بين حوادث مشاجرات وجرائم إطلاق نار وطعن، حيث شهدت منطقة الأشرفية وفاة 3 أشخاص إثر مشاجرة، فيما لقي شخص مصرعه في محافظة إربد على يد صديقه، وأقدم شخص لاحقاً على قتل صديقه ثم الانتحار في منطقة سحاب. كما شهدت إحدى مناطق جنوب العاصمة حادثة إطلاق نار داخل مركز للتنمية الاجتماعية أسفرت عن مقتل زوجة الجاني وموظفين اثنين. وإلى جانب ذلك، عُثر في محافظة العقبة على جثة شخص تبين أنه تعرّض للطعن، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في جميع القضايا للوقوف على ملابساتها.
وفي السياق، عبّرت مجالس شعبية وفعاليات اجتماعية عن قلقها من تزايد مثل هذه الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة، معتبرة أن تكرارها يستدعي تعزيز الجهود الوقائية وتكثيف برامج التوعية المجتمعية والحد من مسببات العنف، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي
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