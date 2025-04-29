الثلاثاء 2025-04-29 03:54 م
 

11,720 طالبا وطالبة تسربوا من المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024

طلبة مدارس - ارشيفية
طلبة مدارس
 
الثلاثاء، 29-04-2025 01:42 م
الوكيل الإخباري-   كشفت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن عن تسرب 11,720 طالباً وطالبة من المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، موزعين على الصفوف من الأول حتى العاشر الأساسي.اضافة اعلان


وسجّل الصف التاسع أعلى عدد من حالات التسرب، بإجمالي 2,382 طالباً، منهم 1,411 ذكوراً و971 إناثاً.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي المتسربين من الذكور 6,826 طالباً، مقابل 4,894 طالبة.

وأظهرت الأرقام فجوة واضحة بين الجنسين، حيث تفوق عدد الذكور المتسربين على الإناث في جميع الصفوف.
 
gnews

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