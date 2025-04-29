11,720 طالبا وطالبة تسربوا من المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024

وسجّل الصف التاسع أعلى عدد من حالات التسرب، بإجمالي 2,382 طالباً، منهم 1,411 ذكوراً و971 إناثاً.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي المتسربين من الذكور 6,826 طالباً، مقابل 4,894 طالبة.
وأظهرت الأرقام فجوة واضحة بين الجنسين، حيث تفوق عدد الذكور المتسربين على الإناث في جميع الصفوف.
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