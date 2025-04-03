110 الآف زائر للعقبة خلال عطلة عيد الفطر

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة العقبة حركة سياحية وتجارية نشطة خلال عطلة عيد الفطر لعام 2025، حيث استقبلت ما يقارب الـ 110 الآف زائر من مختلف مناطق المملكة والدول المجاورة في تأكيد على مكانتها كوجهة سياحية متميزة خلال الأعياد والعطل الرسمية.

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وأوضح نائب رئيس مجلس المفوضين، مفوض التنمية الاقتصادية والسياحية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، بأن عدد الغرف الفندقية في العقبة بلغ 6200 غرفة وأن فنادق العقبة حققت نسب إشغال مرتفعة خلال عطلة عيد الفطر بلغت 87 بالمئة من مختلف التصنيفات، بمتوسط إقامة بلغ 2.5 ليلة للزائر.



وأشار إلى الجهود المبذولة لسلطة العقبة في ترويج العقبة في الأسواق المجاورة وتعزيز الخدمات المقدمة وتقديم البرامج الترفيهية لزوار مدينة العقبة الأمر الذي ساهم في جذب أعداد كبيرة من الزوار، بالرغم من محدودية الوصول للعقبة من دول العالم بسبب التوقف الجزئي للطيران المباشر للعقبة، والذي سيعود تدريجياً ابتداء من الشهر الحالي ومن خلال التخطيط الذي تقوم به هيئة تنشيط السياحة.



وبين الحاج حسن، أن أعداد الزوار توزعت على النحو التالي: المعابر الجمركية، وادي اليتم ووادي عربة نحو 90 ألف زائر، فيما بلغ عدد السياح القادمين عبر المعابر الحدودية معبر الدرة والمعبر الجنوبي 20 ألف زائر، لافتاً إلى أن معبر وادي عربة الجنوبي ووفقاً للإحصائيات، سجل رقماً قياسياً، حيث شهد عبور ما يقارب الـ 3650 سائحاً خلال يوم واحد، نتيجة الإجراءات المتخذة لتسهيل استقبال المسافرين وذلك من خلال تمديد ساعات العمل وإتاحة خدمات (VIP) ضمن المعبر ما أدى إلى حركة في الأسواق غير مسبوقة.

وأشار أن منطقة وادي رم أيضاً شهدت نشاطاً سياحياً مميزًا، حيث بلغ عدد زوارها خلال أيام العيد الثلاثة نحو 7.5 ألف زائر ، منهم 5 آلاف سائح أجنبي ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية مميزة لمحبي المغامرة والطبيعة الخلابة .