1134 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 673 طنًا، ومن الفواكه 302 طن، ومن الورقيات 28 طنًا، ومن الخضار والفواكه المختلطة 62 طنًا، ومن المواد الأخرى مثل الفراولة والشمام والبطيخ 69 طنًا.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشًا، والبصل الناشف بين 20-35 قرشًا، والثوم بين 250-350 قرشًا، والبطاطا بين 35-55 قرشًا، والبندورة بين 20-50 قرشًا، والخيار بين 05-30 قرشًا، والزهرة بين 40-80 قرشًا، والبطيخ بين 20-35 قرشًا، والشمام بين 20-35 قرشًا.
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