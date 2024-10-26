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1159 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي اليوم

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 11:37 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، 1159 طنًا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 676 طنًا و293 طن فواكه و81 طن ورقيات، و103 أطنان ما بين الفواكه والخضار و6 أطنان مواد أخرى مثل الفراولة.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 20-30 قرشًا، البصل الناشف 30-33 قرشًا، الثوم 275-350 قرشًا، البطاطا 50-70 قرشًا، البندورة 15-20 قرشًا، الخيار 40-50 قرشًا، الزهرة 60-85 قرشًا والكوسا 50-85 قرشًا.

 
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