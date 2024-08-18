118 شاحنة جديدة من الأردن إلى غزة

05:53 م

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الوكيل الإخباري- عبرت 118 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية خلال الأسبوع الثاني من شهر آب الجاري.



وتحمل المساعدات وجبات غذائية جاهزة وطرودا غذائية وصحية وملابس وحرامات ومستلزمات طبية وخيما وفرشات بالإضافة إلى وحدات دم.



وسيتم توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.