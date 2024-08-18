118 شاحنة جديدة من الأردن إلى غزة

وتحمل المساعدات وجبات غذائية جاهزة وطرودا غذائية وصحية وملابس وحرامات ومستلزمات طبية وخيما وفرشات بالإضافة إلى وحدات دم.
وسيتم توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
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