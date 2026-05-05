الثلاثاء 2026-05-05 11:45 ص

12 إصابة بحادث تدهور باص صغير في أم قيس

ب
من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 05-05-2026 10:53 ص

الوكيل الإخباري- أصيب 12 شخصا، اليوم الثلاثاء، بحادث تدهور باص صغير في منطقة أم قيس بمحافظة إربد، وفق مصدر أمني.

اضافة اعلان

 

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإصابات تراوحت بين جروح ورضوض في أنحاء الجسم، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى اليرموك الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

 

وأضاف أنه تم فتح تحقيق مروري للوقوف على أسباب الحادث.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار الشركات تحت رعاية سمو الأمير عمر بن فيصل.. الإعلان عن أول بطولة لستاد في الأردن

تعبيرية

طب وصحة من عليه تجنب تناول المعجنات

تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية

عربي ودولي تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية

ل

أخبار محلية الحكومة: الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين رغم تزايد الأعباء

وتقول: "تناول وجبة واحدة فقط في اليوم ليس طبيعيا. لأن نقاط ضعف الشخص هي التي تحدد مواطن الخلل التي قد يعاني منها. وهذا بالتأكيد ليس ضروريا لفقدان الوزن". وتشير الخبيرة، إلى أن الوزن الزائد يكتسب خلال

طب وصحة ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

ب

اقتصاد محلي الذهب يواصل التذبذب ومزيد من الانخفاض في الأردن

الكركم

طب وصحة مادة طبيعية تحمي من تلف الكلى الناجم عن السموم البلاستيكية

ب

أخبار محلية رئيس الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية يؤدي القسم القانونية



 
 






الأكثر مشاهدة

 