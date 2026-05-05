12 إصابة بحادث تدهور باص صغير في أم قيس

الوكيل الإخباري- أصيب 12 شخصا، اليوم الثلاثاء، بحادث تدهور باص صغير في منطقة أم قيس بمحافظة إربد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإصابات تراوحت بين جروح ورضوض في أنحاء الجسم، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى اليرموك الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.