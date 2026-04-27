12 حالة تسمم لطلاب مدرسة في عجلون

الوكيل الإخباري- أكد مصدر طبي تسمم 12 طالبًا من إحدى المدارس في عجلون، وذلك بعد ظهور أعراض يُشتبه بأنها ناجمة عن تسمم غذائي.

اضافة اعلان



وقال المصدر إن جميع الطلبة راجعوا مستشفى الإيمان الحكومي، وتلقوا الإسعافات اللازمة، وحالتهم الصحية حسنة.



وأضاف المصدر أن الكوادر الطبية تعاملت مع الحالات فور وصولها، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية، إلى جانب سحب عينات مخبرية للوقوف على أسباب الأعراض.