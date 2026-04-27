الإثنين 2026-04-27 08:53 م

12 حالة تسمم لطلاب مدرسة في عجلون

عجلون
عجلون
 
الإثنين، 27-04-2026 07:51 م

الوكيل الإخباري-   أكد مصدر طبي تسمم 12 طالبًا من إحدى المدارس في عجلون، وذلك بعد ظهور أعراض يُشتبه بأنها ناجمة عن تسمم غذائي.

وقال المصدر   إن جميع الطلبة راجعوا مستشفى الإيمان الحكومي، وتلقوا الإسعافات اللازمة، وحالتهم الصحية حسنة.


وأضاف المصدر أن الكوادر الطبية تعاملت مع الحالات فور وصولها، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية، إلى جانب سحب عينات مخبرية للوقوف على أسباب الأعراض.


ورجّح المصدر أن يكون السبب تناول الطلبة فاكهة من أشجار قريبة من المدرسة، يُحتمل احتواؤها على بقايا مواد رش زراعي.

 
 


قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين اقتحام متواصل منذ 15 ساعة لمخيم قلنديا وبلدتي الرام وكفر عقب

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الأردن وهندوراس يبحثان تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

عجلون

أخبار محلية 12 حالة تسمم لطلاب مدرسة في عجلون

وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة

أخبار محلية وزارة العمل: ضبط 63 حالة عمالة أطفال من بداية 2026

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: سأتواصل مع السلطات الإيرانية بعد زيارتي إلى أندورا

البحرين: اعتراض 5 مسيّرات إيرانية

عربي ودولي البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا لتعاطفهم مع الأعمال العدائية الإيرانية

أداء القسم القانونية لخريجي جامعة مؤتة - الجناح العسكري للفوج الرابع والثلاثين

أخبار محلية أداء القسم القانونية لخريجي جامعة مؤتة - الجناح العسكري للفوج الرابع والثلاثين

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يواصل برنامج تعزيز الوعي المالي بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة



 
 






