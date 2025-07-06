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12 فنانًا يجسدون الولاء والانتماء في جدارية احتفالية بولي العهد

الجدارية
الجدارية
 
الأحد، 06-07-2025 11:52 ص
الوكيل الإخباري-   نظمت دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمّان الكبرى، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، فعالية رسم جدارية في حديقة الراية في جبل النزهة، وذلك بمناسبة عيد ميلاد سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.اضافة اعلان


ويأتي تنظيم هذه الفعالية تعبيرًا عن الولاء والتقدير للقيادة الهاشمية الحكيمة، وتجسيدًا لمشاعر الفرح والابتهاج بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين.

وشارك في تنفيذ الجدارية 12 رسامًا من معهد الفنون الجميلة، عبّروا من خلالها عن انتمائهم وولائهم للوطن وقائد الوطن.

وتعمل دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في الأمانة، ضمن خطتها التنفيذية لمبادرة "صناعة القادة"، على استثمار طاقات وقدرات الشباب في الأعمال التطوعية التي تعزز من مسؤوليتهم المجتمعية، من خلال الأنشطة التي تُقام داخل المرافق والحدائق العامة التابعة لأمانة عمّان.
 
 
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