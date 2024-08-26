 
الإثنين 2024-08-26 01:37 ص
 

 

122 شاحنة مساعدات أردنية عبرت إلى غزة خلال أسبوع

شاحنات مساعدات أردنية إلى غزة
شاحنات مساعدات أردنية إلى غزة
الإثنين، 26-08-2024 12:54 ص
الوكيل الإخباري-   عبرت 122 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي تم تسييرها من القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان


واشتملت المساعدات على وجبات غذائية جاهزة وطرود غذائية وطرود صحية وملابس وحرامات ومستهلكات طبية وفرشات ومشمعات وحصائر وأجهزة مساعدة ومياه معدنية وأدوية ومستلزمات طبية، وكذلك مواد لإدامة عمل المخابز مثل الخميرة والسكر والملح.

وسيتم العمل على توزيع هذه المواد للأهالي في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

مستشفى شهداء الأقصى

فلسطين مستشفى شهداء الأقصى: مستمرون بالعمل رغم تهديدات الاحتلال

شاحنات مساعدات أردنية إلى غزة

أخبار محلية 122 شاحنة مساعدات أردنية عبرت إلى غزة خلال أسبوع

افتتاح مقر البدادوة

أخبار محلية "الإجتماع الأكبر في عمان" آلاف الاشخاص يشاركون مرشح قائمة الاتحاد الوطني الشيخ أيمن البداودة بإفتتاح مقره الانتخابي

افتتاح مقر البدادوة

أخبار محلية افتتاح مقر البدادوة في مهرجان انتخابي هو الأكبر في عمان

كتائب القسام

فلسطين كتائب القسام تقصف تل أبيب

الامن العام

أخبار محلية ضبط ملثمين تهجموا على محل تجاري واعتدوا على الموظفين بعمان

وزيرة العمل ناديا الروابدة

أخبار محلية وزيرة العمل : استحداث اجازة جديدة 3 أيام للموظفين

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن: رصد ومخالفة مركبات شاركت في مواكب حملات انتخابية



 


الأكثر مشاهدة