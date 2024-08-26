122 شاحنة مساعدات أردنية عبرت إلى غزة خلال أسبوع

واشتملت المساعدات على وجبات غذائية جاهزة وطرود غذائية وطرود صحية وملابس وحرامات ومستهلكات طبية وفرشات ومشمعات وحصائر وأجهزة مساعدة ومياه معدنية وأدوية ومستلزمات طبية، وكذلك مواد لإدامة عمل المخابز مثل الخميرة والسكر والملح.
وسيتم العمل على توزيع هذه المواد للأهالي في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
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