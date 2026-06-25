123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا وإعادة تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي

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الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة مياه مادبا المهندس مفيد اللوزي، إن المنحة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، وقيمتها 25 مليون يورو، تعد جزءا من مشروع متكامل لتوسعة محطة تنقية مادبا وإعادة تأهيل والتوسع في شبكات الصرف الصحي بقيمة 123 مليون يورو. اضافة اعلان





وقال، إن تمويل المشروع جاء بعد موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الإتحاد الأوروبي، فيما تم تغطية كامل تكلفة المشروع بقرض الوكالة الفرنسية للتنمية AFD والوكالة الألمانية للتنمية KFW بقيمة 97 مليون يورو.



وأضاف إن المشروع يشمل توسعة شبكات الصرف الصحي في مادبا وتوسعة محطة التنقية وتنفيذ خطوط ناقلة لاستخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة.



وبين أن المشروع سيتم البدء بتنفيذه في الربع الأول من العام المقبل وسيستمر لمدة 3 سنوات.



يذكر أن مشروع الصرف الصحي في مادبا يتوقع أن يخدم نحو 200 ألف نسمة من خلال إنشاء محطة جديدة بطاقة استيعابية لمحطة التنقية في المحافظة بقدرة 16 ألف متر مكعب يوميا، إضافة إلى توسعة شبكات الصرف الصحي و تأهيل الشبكة القائمة وتعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة المقيدة التي تكون لبعض الأصناف الزراعية مثل الأعلاف.





