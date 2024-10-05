1245 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي السبت

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 753 طنا و370 طن فواكه و73 طن ورقيات و47 طنا ما بين الفواكه والخضار و2 طن من مواد مثل الفراولة وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-25 قرشا، البصل الناشف 30-40 قرشا، الثوم 225-325 قرشا، البطاطا 40-65 قرشا، البندورة 10-20 قرشا، الخيار 20-45 قرشا والزهرة 30-55 قرشا.
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