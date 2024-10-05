1245 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي السبت

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1245 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 753 طنا و370 طن فواكه و73 طن ورقيات و47 طنا ما بين الفواكه والخضار و2 طن من مواد مثل الفراولة وغيرها.