 
السبت 2024-10-05 11:16 ص
 

1245 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي السبت

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 05-10-2024 09:55 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1245 طنا.

اضافة اعلان


وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 753 طنا و370 طن فواكه و73 طن ورقيات و47 طنا ما بين الفواكه والخضار و2 طن من مواد مثل الفراولة وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-25 قرشا، البصل الناشف 30-40 قرشا، الثوم 225-325 قرشا، البطاطا 40-65 قرشا، البندورة 10-20 قرشا، الخيار 20-45 قرشا والزهرة 30-55 قرشا.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة عراقية في برنامج البكالوريوس

دخان يتصاعد من موقع لإحدى الضربات الأميركية على اليمن

عربي ودولي الحوثيون: 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن

الممثل الفرنسي ميشال بلان

فن ومشاهير وفاة الممثل الفرنسي ميشال بلان

حرائق يتسبب بها حزب الله في مستوطنات الشمال الفلسطيني المحتل

عربي ودولي حزب الله: خسائر للاحتلال باستهدافنا دبابة ميركافا إسرائيلية

من المصدر

أسواق ومال الذهب يتراجع

تعبيرية

المرأة والجمال خطوات مهمة لمكافحة التجاعيد حول العين

البقاء لله

أخبار محلية وفاة الدكتورة الجامعية ماجدة عبيدات

جو بايدن وكامالا هاريس

عربي ودولي استطلاع للرأي يظهر تأثير انسحاب بايدن على السباق الرئاسي



 


الأكثر مشاهدة