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126 ألف مشترك يؤدون أولى امتحانات التوجيهي والوزارة تتابع عبر غرفة العمليات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 25-06-2026 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة على سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في يومه الأول، وذلك خلال تفقده اليوم الخميس غرفة العمليات الخاصة بالامتحان في إدارة الامتحانات العامة.

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وأبدى الدكتور محافظة خلال الزيارة التي رافقه خلالها أمين عام الوزارة للشؤون التعيلمية الدكتور نواف العجارمة، ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تقدم الطلبة للامتحان بكل سهولة ويسر وفي بيئة مناسبة.


واستمع الدكتور محافظة لعرض حول سير العمل في غرفة العمليات، مؤكدًا ضرورة الاستجابة السريعة للملاحظات الواردة إليها ومتابعتها بشكل فوري والإجابة على استفسارات المواطنين والطلبة بما يخص الامتحان وإجراءاته بكل شفافية واهتمام.


وأشاد بجهود القائمين على غرفة العمليات والكوادر المساندة في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم ورؤساء القاعات والمراقبين والمصححين التي تعمل بتكامل مع الأجهزة الوطنية على تنفيذ إجراءات الامتحان بالشكل المخطط له.


وتهدف الوزارة من إنشاء غرف العمليات إلى متابعة سير إجراءات امتحان الثانوية العامة واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي وإجراء المعالجات اللازمة بشأنها.
وتقدم للامتحان في يومه الأول (126679) مشتركًا ومشتركة موزعين على الفروع الأكاديمية والمهنية.

 
 


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