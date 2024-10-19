1264طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي السبت
السبت، 19-10-2024
02:31 م
https://www.alwakeelnews.com/story/706890
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الوكيل الإخباري-
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1264 طنا.
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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 792 طناً، و288 طناً من الفواكه، و75 طناً من الورقيات، و98 طناً ما بين الفواكه والخضار، و11 طناً من مواد أخرى مثل الفراولة.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشاً، والبصل الناشف 22-33 قرشاً، والثوم 250-350 قرشاً، والبطاطا 50-70 قرشاً، والبندورة 08-18 قرشاً، والخيار 20-45 قرشاً، والزهرة 25-50 قرشاً، والكوسا 35-70 قرشاً.