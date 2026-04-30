الخميس 2026-04-30 03:16 م

13 ألف مشارك في "أردننا جنة" الخميس وإشغال 80% من المسارات

ب
أرشيفية
 
الخميس، 30-04-2026 01:37 م

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة"، الخميس، قرابة 13 ألف مشارك ومشاركة، توزعوا على 60 مساراً سياحياً، عبر 280 حافلة ودليلاً سياحياً، تزامناً مع عطلة عيد العمال ونهاية الأسبوع.

اضافة اعلان


وقال الناطق باسم وزارة السياحة ومدير البرنامج أحمد الرفاعي، إن 80% من مسارات البرنامج تم إشغالها بالكامل، مشيراً إلى أن المسارات تغطي مختلف مناطق المملكة.


وأضاف الرفاعي أن محافظات الشمال ومنطقة المثلث الذهبي، التي تشمل البترا ووادي رم والعقبة، شهدت طلباً متزايداً، إلى جانب إقبال لافت على الوجهات الجديدة مثل عراق الأمير وأم الرصاص.


وبيّن أن باقي المشاركين توزّعوا على عدد من الوجهات السياحية، لا سيما مأدبا وجرش، ما يعكس تنوع المنتج السياحي في المملكة.


ويأتي برنامج "أردننا جنة"، المدعوم من وزارة السياحة والآثار، ضمن جهود تنشيط السياحة الداخلية، ودعم المجتمعات المحلية، وتحفيز الحركة الاقتصادية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أسواق ومال التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 3% خلال نيسان

عربي ودولي الرئيس الإيراني يقول إن الحصار البحري الأميركي "محكوم بالفشل"

ي

أسواق ومال بنك إنجلترا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75%

ا

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان يُهنئ عمال الوطن بعيدهم

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرات جنوب لبنان

ا

أخبار محلية تفعيل عطلة يوم السبت في بلدية الزرقاء

خاص بالوكيل في عيد العمال .. خطوات إصلاحية أبرزها تمكين المرأة والشباب نقابياً

ب

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم



 
 






الأكثر مشاهدة

 