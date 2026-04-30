13 ألف مشارك في "أردننا جنة" الخميس وإشغال 80% من المسارات

وقال الناطق باسم وزارة السياحة ومدير البرنامج أحمد الرفاعي، إن 80% من مسارات البرنامج تم إشغالها بالكامل، مشيراً إلى أن المسارات تغطي مختلف مناطق المملكة.
وأضاف الرفاعي أن محافظات الشمال ومنطقة المثلث الذهبي، التي تشمل البترا ووادي رم والعقبة، شهدت طلباً متزايداً، إلى جانب إقبال لافت على الوجهات الجديدة مثل عراق الأمير وأم الرصاص.
وبيّن أن باقي المشاركين توزّعوا على عدد من الوجهات السياحية، لا سيما مأدبا وجرش، ما يعكس تنوع المنتج السياحي في المملكة.
ويأتي برنامج "أردننا جنة"، المدعوم من وزارة السياحة والآثار، ضمن جهود تنشيط السياحة الداخلية، ودعم المجتمعات المحلية، وتحفيز الحركة الاقتصادية.
