13 ألف مشارك في "أردننا جنة" الخميس وإشغال 80% من المسارات

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة"، الخميس، قرابة 13 ألف مشارك ومشاركة، توزعوا على 60 مساراً سياحياً، عبر 280 حافلة ودليلاً سياحياً، تزامناً مع عطلة عيد العمال ونهاية الأسبوع.

اضافة اعلان



وقال الناطق باسم وزارة السياحة ومدير البرنامج أحمد الرفاعي، إن 80% من مسارات البرنامج تم إشغالها بالكامل، مشيراً إلى أن المسارات تغطي مختلف مناطق المملكة.



وأضاف الرفاعي أن محافظات الشمال ومنطقة المثلث الذهبي، التي تشمل البترا ووادي رم والعقبة، شهدت طلباً متزايداً، إلى جانب إقبال لافت على الوجهات الجديدة مثل عراق الأمير وأم الرصاص.



وبيّن أن باقي المشاركين توزّعوا على عدد من الوجهات السياحية، لا سيما مأدبا وجرش، ما يعكس تنوع المنتج السياحي في المملكة.