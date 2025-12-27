13 شركة صناعية تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع "تمكين"

04:13 م

الوكيل الإخباري- نظّمت غرفة صناعة عمّان حفل توقيع عقود الدورة الأولى لبرنامج الخدمات الاستشارية ضمن إطار مشروع "تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة". اضافة اعلان





وبحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، شهد الحفل الذي أُقيم بمقر الغرفة توقيع العقود مع 13 شركة صناعية اختيرت على أسس تنافسية من قبل لجنة تقييم شُكّلت لهذه الغاية.



ويأتي تنظيم برنامج الخدمات الاستشارية ضمن إطار التعاون المشترك بين الغرفة ومركز إتقان المستقبل للثورة الصناعية الرابعة، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وبرنامج طرق مبتكرة لدعم التشغيل في القطاع الخاص، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.



وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس مجدي الهشلمون أن برنامج الخدمات الاستشارية صُمّم بهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال المساهمة بشكل مباشر في دعم الشركات الصناعية نحو التحول الرقمي وتبنّي حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.



وبيّن أن البرنامج يُعدّ الأول من نوعه، من خلال تقييم جاهزية الشركات للتحول الرقمي باستخدام أدوات تقييم معتمدة دوليًا، وبما يتيح إعداد خارطة طريق متكاملة لكل شركة صناعية تغطي الأولويات الفنية ومتطلبات التحول، وتقييم الجدوى الاقتصادية، وبما يتلاءم مع واقع كل شركة واحتياجاتها، ويسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض الكلف، إضافة إلى تعزيز الابتكار.



من جانبه، أشار مدير مركز إتقان المستقبل للثورة الصناعية الرابعة المهندس سمير العياصرة إلى أهمية التحول الرقمي في تعزيز تنافسية وإنتاجية القطاع الصناعي، من خلال مواكبة آخر المستجدات في مجال حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.



وتخلل الحفل عرض تقديمي من مركز إتقان المستقبل حول منهجية التقييم الميداني لجاهزية الشركات الصناعية، ومراحل تنفيذ الخدمات الاستشارية، بما يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدّمة.



يُشار إلى أن مشروع "تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة" يأتي ضمن إطار الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك من خلال دعم التحول الرقمي للصناعة، وإيجاد فرص عمل نوعية، وبناء قطاع صناعي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

