الثلاثاء 2025-07-22 06:32 م
 

13 مستثمرا حصلوا على الجنسية خلال الربع الثاني من 2025

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 05:16 م
الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن 13 مستثمرا حصلوا على الجنسية خلال الربع الثاني من العام الحالي.اضافة اعلان


فيما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية خلال الربع الأول، 17 مستثمرًا، بحجم الاستثمار بلغ نحو 32 مليون دينار، وفرت نحو 600 فرصة عمل أردني.
 
 
gnews

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