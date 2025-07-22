13 مستثمرا حصلوا على الجنسية خلال الربع الثاني من 2025

فيما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية خلال الربع الأول، 17 مستثمرًا، بحجم الاستثمار بلغ نحو 32 مليون دينار، وفرت نحو 600 فرصة عمل أردني.
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