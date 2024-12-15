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13 مصابا بحادث سير في الأغوار الشمالية

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أرشيفية
الأحد، 15-12-2024 01:31 م

الوكيل الإخباري- أصيب 13 شخصاً بجروح ورضوض إثر حادث تصادم اليوم الأحد بين حافلة ركوب عمومية ومركبة على طريق الأغوار الدولي، في منطقة الكريمة بلواء الأغوار الشمالية غربي إربد.

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وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، إن المصابين وصلوا إلى قسم الإسعاف والطوارئ من خلال كوادر الدفاع المدني، مشيرا الى انه تم إدخال 4 حالات متوسطة لتلقي الرعاية الطبية، فيما تلقى الآخرون العلاج اللازم قبل خروجهم من المستشفى.

 
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