13 مصابا بحادث سير في الأغوار الشمالية

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، إن المصابين وصلوا إلى قسم الإسعاف والطوارئ من خلال كوادر الدفاع المدني، مشيرا الى انه تم إدخال 4 حالات متوسطة لتلقي الرعاية الطبية، فيما تلقى الآخرون العلاج اللازم قبل خروجهم من المستشفى.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يلتقي أمير دولة الكويت
-
توقيف رئيس جمعيّة تعاونيّة اسكانيّة ارتكب تجاوزات مالية ومنع "ادارتها "من السفر
-
رئيس الوزراء يزور شركة البريد الأردني
-
وزير الأوقاف يقرر تمديد فترة التسجيل الاولي للحج حتى الخميس المقبل
-
ورشة تدريبية حول إدارة المخاطر البيئية في الطاقة
-
ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية
-
استحداث وحدات إدارية في مديريات الضريبة لمتابعة الالتزام بالفوترة
-
الأردن يدرس استخدام الطاقة النووية لتحلية وضخ المياه