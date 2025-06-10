13 موقعا لشاشات عرض تبث مباراة المنتخب الوطني مع العراق

وقال الناطق باسم وزارة الشباب عمر العزام ، إن هناك 13 موقعًا لشاشات عرض، ثلاثةٌ منها تابعة للوزارة ستبث مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العراقي.
وبالتزامن مع الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، تخصص وزارة الشباب مساء الثلاثاء، مواقع لإقامة فعاليات عائلية متنوعة، يتخللها عرض مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره العراقي، وذلك على شاشات عرض كبيرة لتمكين الجماهير من مشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب.
وأضافت الوزارة أن احتفالات وطنية شعبية ستُقام، وذلك بمناسبة عيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، حيث تنطلق الفعاليات ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، في جميع محافظات المملكة.
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