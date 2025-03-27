13.19 مليار دينار قيمة الحركات عبر "إي فواتيركم" العام الماضي

11:11 ص

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الوكيل الإخباري- شهدت حركات الدفع الرقمي في الأردن عبر نظام "إي فواتيركم" المعتمد من البنك المركزي الأردني خلال 2024، نموًا ملحوظًا مقارنة بـ2023، حيث ارتفع عدد الحركات بنسبة 25.6% ليصل إلى 66.07 مليون حركة، بينما زادت قيمتها بنسبة 13.6% من 11.61 مليار دينار إلى 13.19 مليار دينار. اضافة اعلان





وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، يعد كانون الأول 2024 الشهر الأكثر نشاطًا من حيث عدد وقيمة الحركات، حيث سجل 6.43 مليون حركة، ما يمثل 9.7% من الإجمالي السنوي، بقيمة بلغت 1.34 مليار دينار، أي ما يعادل 10.2% من الإجمالي السنوي.



وشهد عام 2024 أعلى عدد من الحركات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شكلت 40.9% من الإجمالي مقارنة بـ32.6% في عام 2023 و26.5% في عام 2022. كما سجل 2024 أعلى قيمة للعمليات، حيث مثلت 37.4% من الإجمالي. يعكس هذا النمو المستمر اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا في تبني المدفوعات الرقمية.



وبلغ إجمالي عدد حركات الدفع الرقمي في عام 2024 نحو 52.87 مليون حركة، بقيمة بلغت 10.85 مليار دينار.



وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تم تنفيذ حوالي 79% من حركات "إي فواتيركم" رقميًا، بينما شكلت العمليات النقدية 21%. علاوة على ذلك، شهد عدد حركات الدفع الرقمي زيادة مستمرة من عام لآخر خلال هذه الفترة.



وتصدرت فئة الاتصالات أعلى الفئات من حيث عدد الحركات في عام 2024، حيث سجلت 22.2 مليون حركة (33.6% من الإجمالي)، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ18.3 مليون حركة (27.8%)، وجاءت الخدمات الحكومية في المرتبة الثالثة بـ12.4 مليون حركة (18.7%)، ثم شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ6.1 مليون حركة (9.2%)، وتمويل وخدمات مالية بـ3.4 مليون حركة (5.1%)، والتعليم بـ1.2 مليون حركة (1.9%)، وأخرى بـ2.5 مليون حركة (3.7%).



وفيما يتعلق بقيمة الحركات حسب نوع الخدمات، تصدرت الخدمات الحكومية بـ8.5 مليار دينار (64.1%)، تلتها المحافظ الإلكترونية ومقدمو خدمات الدفع بـ2.1 مليار دينار (16.2%)، ثم الماء والكهرباء بـ0.8 مليار دينار (5.8%)، وتمويل وخدمات مالية بـ0.5 مليار دينار (3.6%)، تلاها التعليم بـ0.4 مليار دينار (3%)، ثم الاتصالات بـ0.4 مليار دينار (2.7%)، وأخرى بـ0.6 مليار دينار (4.5%).



وبلغ عدد مستخدمي "إي فواتيركم" 4.538 مليون مستخدم، مع انضمام 412,734 مستخدمًا جديدًا سنويًا في المتوسط.



وتشير البيانات إلى أن 95% من المستخدمين يستخدمون الحسابات البنكية للدفع، بينما يشكل الأردنيون 95% من إجمالي المستخدمين.







