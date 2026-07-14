الثلاثاء 2026-07-14 10:06 ص

135 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" خلال 3 أشهر من انطلاقه

شعار برنامج أردننا جنة
برنامج "أردننا جنة"
 
الثلاثاء، 14-07-2026 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   حقّق برنامج "أردننا جنة" إقبالًا واسعًا منذ انطلاقه، مسجلًا مشاركة نحو 135 ألف مشارك خلال 3 أشهر، وفقًا لوزارة السياحة والآثار.

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وقالت الوزارة  إن المشاركين توزعوا على أكثر من 4 آلاف رحلة سياحية انطلقت إلى مختلف الوجهات في المملكة، بمشاركة 4089 دليلًا سياحيًا وحافلة، و135 مكتب سياحة وسفر، إلى جانب 97 مطعمًا و92 فندقًا ومخيمًا سياحيًا.


وبخصوص الحجز من خلال المركبات الخاصة، قالت الوزارة إن عدد المشاركين الذين استفادوا من خدمة الحجز المباشر عبر مركباتهم الخاصة بلغ 1064 مشاركًا.

 
 


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