135 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" خلال 3 أشهر من انطلاقه

وقالت الوزارة إن المشاركين توزعوا على أكثر من 4 آلاف رحلة سياحية انطلقت إلى مختلف الوجهات في المملكة، بمشاركة 4089 دليلًا سياحيًا وحافلة، و135 مكتب سياحة وسفر، إلى جانب 97 مطعمًا و92 فندقًا ومخيمًا سياحيًا.
وبخصوص الحجز من خلال المركبات الخاصة، قالت الوزارة إن عدد المشاركين الذين استفادوا من خدمة الحجز المباشر عبر مركباتهم الخاصة بلغ 1064 مشاركًا.
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