135 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" خلال 3 أشهر من انطلاقه

الوكيل الإخباري- حقّق برنامج "أردننا جنة" إقبالًا واسعًا منذ انطلاقه، مسجلًا مشاركة نحو 135 ألف مشارك خلال 3 أشهر، وفقًا لوزارة السياحة والآثار.

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وقالت الوزارة إن المشاركين توزعوا على أكثر من 4 آلاف رحلة سياحية انطلقت إلى مختلف الوجهات في المملكة، بمشاركة 4089 دليلًا سياحيًا وحافلة، و135 مكتب سياحة وسفر، إلى جانب 97 مطعمًا و92 فندقًا ومخيمًا سياحيًا.