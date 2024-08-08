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136 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن إلى غزة

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات




 

الخميس، 08-08-2024 11:26 م

الوكيل الإخباري- عبرت 136 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة خلال الأسبوع الأول من شهر آب الجاري.


وذكر بيان للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس، أن المساعدات تشمل الطحين وطرودا غذائية وبطانيات وفرشات وخيما وملابس ومستلزمات طبية وطرودا صحية ولحوما معلبة، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.


وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة بكافة كوادرها وبكامل طاقتها تواصل عملها لترجمة التوجيهات الملكية السامية بتقديم كافة أشكال الدعم لأهلنا في غزة.


وأشار إلى أن الدعم يتم من خلال المساعدات التي ترسل عبر القوافل بشكل مستمر، ومن خلال تضافر الجهود مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد لجمع التبرعات والتنسيق والترتيب لإرسالها.


وبين، أن كل هذا يأتي بالتوافق مع المنظمات والجمعيات الشريكة التي تعمل داخل غزة لأخذ قائمة الاحتياجات والأولويات بعين الاعتبار وتنظيم عملية توزيع المساعدات.


وأوضح الشبلي، أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغ 3,033 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

 

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.

gnews

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