السبت 2025-07-19 08:49 م
 

137 ألف دينار دعما تشغيليا للنقل العام في معان للنصف الثاني من 2025

هيئة تنظيم النقل البري
هيئة تنظيم النقل البري
 
السبت، 19-07-2025 07:19 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، مكتب محافظة معان، الانتهاء من إعداد الكشوفات المتعلقة بحصر وسائط النقل العام العاملة ضمن اختصاص المحافظة لصرف دعم بدل المحروقات، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الهيئة ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة للدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام، للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لأسعار المحروقات عالميا.

اضافة اعلان


وأوضح مدير مكتب الهيئة في معان، سليمان النوافلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إجمالي عدد المركبات العامة المحصورة بلغ 456 مركبة بمختلف الأنماط، فيما بلغ عدد المركبات المستهدفة بالدعم 207، حيث لا يشمل القرار مركبات النقل السياحي المتخصص، وتأجير الحافلات، والليموزين، والتكسي الأصفر.


وقال إن قيمة الدعم المالي الشهرية للمشغلين ستكون على النحو الآتي: 170 دينارا للحافلة الكبيرة، و100 دينار للحافلة المتوسطة، و60 دينارا لسيارات الركوب الصغيرة (السرفيس)، مبينا أن القيمة الإجمالية للدعم ضمن اختصاص محافظة معان للنصف الثاني من هذا العام تبلغ 137 ألف دينار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جسر الملك حسين

أخبار محلية تنويه هام لمسافري جسر الملك حسين

دخان متصاعد من موقع الحريق في غابات حرجية في جرش

أخبار محلية "جمعية البيئة" تعرب عن قلقها من تكرار حوادث حرائق الغابات

جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين

أخبار محلية الذكرى الرابعة والسبعون لاستشهاد الملك المؤسس تصادف غدا

آليات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المساعد للعمليات والتدريب يتفقد الوحدات النوعية على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز نعى نجله

عربي ودولي السعودية: وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عامًا في غيبوبة

مشروع بوابة أم الجمال

أخبار محلية %80 نسبة الإنجاز في مشروع بوابة أم الجمال

اثار جرش

أخبار محلية "افتتاح معرض "حكاية تحفة" في جرش

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية 137 ألف دينار دعما تشغيليا للنقل العام في معان للنصف الثاني من 2025



 
 





الأكثر مشاهدة