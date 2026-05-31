1393 مراجعا لطوارئ مستشفى الجامعة الأردنيّة خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لمستشفى الجامعة الأردنية نادر البصول، الأحد، إن دائرة الطوارئ بالمستشفى استقبلت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، 1393 حالة مرضية تنوعت بين حالات الأطفال والجراحة والنسائية والتوليد والأمراض الباطنية.

وبين أن عدد حالات الإدخال إلى الأقسام المختلفة بلغ 375، فيما أجريت 59 عملية جراحية، وسجلت 21 حالة ولادة طبيعية وقيصرية، إلى جانب تقديم 210 جلسات غسيل كلى للمرضى.