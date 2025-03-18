14 إصابة باختناق جراء حريق منزل بالشونة الشمالية

الوكيل الإخباري- أصيب 14 شخصا بحالة اختناق اليوم الثلاثاء، جراء حريق منزل في منطقة الشونة الشمالية، جرى إخماده من قبل كوادر دفاع مدني غرب إربد.

اضافة اعلان