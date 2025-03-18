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14 إصابة باختناق جراء حريق منزل بالشونة الشمالية

مركز دفاع مدني
الدفاع المدني
 
الثلاثاء، 18-03-2025 05:49 م

الوكيل الإخباري-    أصيب 14 شخصا بحالة اختناق اليوم الثلاثاء، جراء حريق منزل في منطقة الشونة الشمالية، جرى إخماده من قبل كوادر دفاع مدني غرب إربد.

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وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة أبو سنينة، إن قسم الطوارئ تعامل مع حالات الإصابة الناجمة عن استنشاق الغازات والأدخنة، مشيرا الى أن جميع المصابين تلقوا العناية اللازمة وجرى خروجهم من المستشفى باستثناء أصابتين بحالة متوسطة تم إدخالهما للمراقبة الطبية.

 
 
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