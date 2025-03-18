14 إصابة باختناق جراء حريق منزل بالشونة الشمالية

وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة أبو سنينة، إن قسم الطوارئ تعامل مع حالات الإصابة الناجمة عن استنشاق الغازات والأدخنة، مشيرا الى أن جميع المصابين تلقوا العناية اللازمة وجرى خروجهم من المستشفى باستثناء أصابتين بحالة متوسطة تم إدخالهما للمراقبة الطبية.
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