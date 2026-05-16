14 صحفية وصحفيا يؤدون القسم القانوني

الوكيل الإخباري- أدى 14 زميلا وزميلة اليوم السبت، القسم القانوني أمام مجلس نقابة الصحفيين، بعد استكمال إجراءات انضمامهم لعضوية النقابة وممارسة المهنة وفق أحكام القانون وأخلاقيات العمل الصحفي.





وأكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، خلال مراسم أداء القسم، أن مهنة الصحافة ستبقى رسالة وطنية ومسؤولية أخلاقية قبل أن تكون عملا مهنيا، مشددا على أهمية ممارسة الصحافة بحرية مسؤولة تلتزم بالحقيقة وتحمي مصالح الوطن وتعزز وعي المجتمع.



وقال، إن المرحلة الحالية تتطلب من الجسم الصحفي مزيدا من المهنية والالتزام، في مواجهة حملات التضليل والإشاعات والمحتوى غير المهني، مؤكدا أن الصحفي الحقيقي هو خط الدفاع الأول عن الحقيقة، وأن النقابة ماضية في حماية المهنة والتصدي لكل أشكال الانتحال والإساءة للعمل الصحفي.



وأضاف، إن أداء القسم القانوني يشكل محطة مهمة في مسيرة الصحفيين، ويحملهم مسؤولية الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حق المواطن في الحصول على معلومة دقيقة وموثوقة، داعيا الزميلات والزملاء إلى أن يكونوا على الدوام صوتا للحقيقة ومنبرا يعكس صورة الإعلام الأردني المهني والمسؤول.



وأدى القسم القانوني كل من الزملاء: عدي الحنيطي ورانا النمرات وعادل الطراونة وأمل الدهون وهبة رمضان ومعتصم البواريد وخالد الزعبي وديمة الدقس ومي العناتي ويزيد الفروخ وفادي الحمارنة، محمد الحسني وعبدالرحمن البلاونة وإسراء الحمد.









