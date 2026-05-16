السبت 2026-05-16 10:46 م

14 صحفية وصحفيا يؤدون القسم القانوني

14 صحفية وصحفيا يؤدون القسم القانوني
14 صحفية وصحفيا يؤدون القسم القانوني
 
السبت، 16-05-2026 09:33 م
الوكيل الإخباري- أدى 14 زميلا وزميلة اليوم السبت، القسم القانوني أمام مجلس نقابة الصحفيين، بعد استكمال إجراءات انضمامهم لعضوية النقابة وممارسة المهنة وفق أحكام القانون وأخلاقيات العمل الصحفي.اضافة اعلان


وأكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، خلال مراسم أداء القسم، أن مهنة الصحافة ستبقى رسالة وطنية ومسؤولية أخلاقية قبل أن تكون عملا مهنيا، مشددا على أهمية ممارسة الصحافة بحرية مسؤولة تلتزم بالحقيقة وتحمي مصالح الوطن وتعزز وعي المجتمع.

وقال، إن المرحلة الحالية تتطلب من الجسم الصحفي مزيدا من المهنية والالتزام، في مواجهة حملات التضليل والإشاعات والمحتوى غير المهني، مؤكدا أن الصحفي الحقيقي هو خط الدفاع الأول عن الحقيقة، وأن النقابة ماضية في حماية المهنة والتصدي لكل أشكال الانتحال والإساءة للعمل الصحفي.

وأضاف، إن أداء القسم القانوني يشكل محطة مهمة في مسيرة الصحفيين، ويحملهم مسؤولية الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حق المواطن في الحصول على معلومة دقيقة وموثوقة، داعيا الزميلات والزملاء إلى أن يكونوا على الدوام صوتا للحقيقة ومنبرا يعكس صورة الإعلام الأردني المهني والمسؤول.

وأدى القسم القانوني كل من الزملاء: عدي الحنيطي ورانا النمرات وعادل الطراونة وأمل الدهون وهبة رمضان ومعتصم البواريد وخالد الزعبي وديمة الدقس ومي العناتي ويزيد الفروخ وفادي الحمارنة، محمد الحسني وعبدالرحمن البلاونة وإسراء الحمد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غوتيريش يرحب بتمديد وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل

عربي ودولي غوتيريش يرحب بتمديد وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي لبنان "صورة"

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي لبنان "صورة"

تعديل 3350 مركبة تكسي منذ بدء تطبيق التعرفة الجديدة للنقل البري

خاص بالوكيل تعديل 3350 مركبة تكسي منذ بدء تطبيق التعرفة الجديدة للنقل البري

14 صحفية وصحفيا يؤدون القسم القانوني

أخبار محلية 14 صحفية وصحفيا يؤدون القسم القانوني

البنك العربي يرعى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026

أخبار الشركات البنك العربي يرعى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026

الحسين يهزم الرمثا ويتوج بلقب كأس الأردن

أخبار محلية الحسين يهزم الرمثا ويتوج بلقب كأس الأردن

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

أخبار محلية الكرك: دعوات لتفعيل دور الشباب في التوعية بمخاطر المخدرات

الاتحاد الأردني: السميري أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر العرقوب

أخبار محلية الاتحاد الأردني: السميري أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر العرقوب



 
 






الأكثر مشاهدة

 