14 طائرة عسكرية جديدة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

الوكيل الإخباري- استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بتسيير الجسر الجوي الإنساني إلى قطاع غزة، أقلعت اليوم الثلاثاء، من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، 14 طائرة مروحية جديدة.



وتحمل الطائرات على متنها 15 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ليصل الوزن الاجمالي الذي تم نقله نحو 100 طن من المواد والتي تم نقلها إلى موقع كوسوفيم بمنطقة القرارة الفلسطينية، وتسليمها إلى محتاجيها في القطاع.



ويهدف الجسر الإنساني الذي تسيره المملكة الأردنية الهاشمية إلى تسريع عملية نقل المواد العاجلة خاصة العلاجات واللوازم الطبية، إلى القطاع.

اضافة اعلان