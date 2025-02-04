14 طائرة عسكرية جديدة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

وتحمل الطائرات على متنها 15 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ليصل الوزن الاجمالي الذي تم نقله نحو 100 طن من المواد والتي تم نقلها إلى موقع كوسوفيم بمنطقة القرارة الفلسطينية، وتسليمها إلى محتاجيها في القطاع.
ويهدف الجسر الإنساني الذي تسيره المملكة الأردنية الهاشمية إلى تسريع عملية نقل المواد العاجلة خاصة العلاجات واللوازم الطبية، إلى القطاع.
وبلغ مجموع الطائرات العامودية التي شاركت بالجسر الجوي والتي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية 86 طائرة من ضمنها "9" طائرات إيطالية، فضلاً عن الإنزالات الجوية السابقة والتي بلغت 125 انزالاً أردنياً و 266 انزالاً جوياً من جيوش شقيقة وصديقة، إضافة إلى 53 طائرة وصلت إلى مطار العريش المصري، كما وصلت القطاع بعد توقيع الهدنة نحو 1067شاحنة .
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