1419 طالباً وطالبة يتقدمون لـ "الشامل العملي" الاثنين المقبل

وقال العجلوني، إن الامتحان العملي سيبدأ صباح الاثنين المقبل الموافق 13 تموز، ويستمر حتى الخميس 16 تموز، وفق المواعيد التي ستعلنها وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة.
وأوضح، أن الجامعة استكملت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحان، مبينًا أن الطلبة المشاركين يتوزعون على 52 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة، ضمن 20 برنامجًا دراسيًا.
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