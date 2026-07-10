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1419 طالباً وطالبة يتقدمون لـ "الشامل العملي" الاثنين المقبل

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الجمعة، 10-07-2026 04:27 م

الوكيل الإخباري-   تستعد جامعة البلقاء التطبيقية لعقد الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، بمشاركة 1419 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات الجامعية والمتوسطة، وفق ما أعلن رئيس الجامعة رئيس اللجنة العليا للامتحان الدكتور أحمد فخري العجلوني.

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وقال العجلوني، إن الامتحان العملي سيبدأ صباح الاثنين المقبل الموافق 13 تموز، ويستمر حتى الخميس 16 تموز، وفق المواعيد التي ستعلنها وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة.


وأوضح، أن الجامعة استكملت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحان، مبينًا أن الطلبة المشاركين يتوزعون على 52 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة، ضمن 20 برنامجًا دراسيًا.

 
 


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