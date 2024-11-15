 
الجمعة 2024-11-15 06:58 م
 

145 ألف زائر لمحمية غابات عجلون حتى منتصف تشرين الثاني

محمية غابات عجلون - أرشيفية
محمية غابات عجلون - أرشيفية
الجمعة، 15-11-2024 04:39 م
الوكيل الإخباري-   تعد محمية غابات عجلون وجهة سياحية مميزة للسياح العرب والأجانب والمحليين للاستمتاع بالطبيعة والتنوع الحيوي، وبرامجها السياحية المتنوعة.اضافة اعلان


وقال مدير المحمية المهندس بشير العياصرة، إنه قدم منذ بداية العام الحالي 2024 حتى منتصف تشرين الثاني 145 ألف زائر، بين عرب وأجانب وأردنيين وبلغت نسبة الإشغال نحو 100% وخاصة نهاية الأسبوع من خلال خدمة الإقامة للزائر في الأكواخ المتواجدة والتي بلغ عددها 38 كوخا، منها 15 بمبادرة ملكية بقيمة 500 ألف دينار بطاقة استيعابية تصل لـ 160 شخصا.

وأشار العياصرة إلى أنه تم اختيار محمية عجلون ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، باعتبارها أفضل 100 محمية على مستوى العالم، مبينا أن المحمية تضم 6 ممرات سياحية توفر للسائح إمكانية التجول في الغابات والتعرف على التنوع الحيوي.

وبين أن المحمية حققت تميزا بيئيا في صون الطبيعة ما استحقت عليه التكريم من منظمات دولية، مؤكدا أن برامج ومشاريع المحمية نقلتها للعالمية وأنعشت المحافظة سياحيا وأصبحت رائدة في مجالات العمل السياحي عبر المشاريع السياحية المتعددة التي تستقطب الزوار من الأردن والإقليم والعالم.

وأوضح العياصرة أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أطلقت لعبة العبارة الهوائية بطول 330 مترا وذلك لإثراء تجربة سياحة المغامرة لرواد المحمية ومنحهم فرصة الاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة، ولوضع المحمية على خريطة سياحة المغامرات العالمية وتعد اللعبة ثاني أطول لعبة عبارة هوائية (Zip Line) في الأردن والثالثة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب قرية ألعاب المغامرة في ساحة الأكاديمية التي هي ضمن المبادرات الملكية للربط بينها وبين برامجها والمحمية، وللإسهام في زيادة المنافع لسكان المنطقة بإيجاد فرص عمل دائمة لهم، بالإضافة لاستقطاب محبي سياحة المغامرة إلى المحافظة.

وأشار العياصرة إلى أهمية الجهود التي تبذل للتنمية والتوعية البيئية والمبادرات التي تنفذ عن طريق المؤسسات الوطنية والمحلية وتكثيف دور الإعلام لإبراز الجهود الوطنية في هذا المجال، مبينا انه يوجد ثلاثة برامج للطعام والشراب وزيادة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وهي بيوت الصابون والبسكويت والخط العربي، إلى جانب البرامج التعليمية.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الدفاع المدني ينقذ طفل سقط داخل حفرة في محافظة اربد

حواجز في الضفة الغربية تعيق حركة الفلسطينيين

فلسطين خارجية فلسطين: تقسيم الضفة مكانيا وزمانيا ضمُّ معلن وتقويض لحل الدولتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس

عربي ودولي أول اتصال هاتفي بين المستشار الألماني والرئيس الروسي منذ سنتين

صاروخ "قادر 2"

عربي ودولي حزب الله يقصف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية - فيديو

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتجاوز فحوصات FBI لبعض مرشحيه في الإدارة الجديدة

مفاعل نووي إيراني

عربي ودولي تقرير: هجوم إسرائيل الأخير دمّر منشأة نووية إيرانية

البرلمان المصري

منوعات تحرك عاجل في البرلمان المصري بعد فيديو طبيبة النساء المثير للجدل

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المزة في دمشق

عربي ودولي هجوم إسرائيلي جديد على منطقة المزة في دمشق



 


الأكثر مشاهدة