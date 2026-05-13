1450 مشاركة على منصة "قصص من الأردن" لتوثيق السردية الأردنية حتى 13 أيار

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الثقافة، الأربعاء، إن عدد المشاركات على منصة "قصص من الأردن" الخاصة بتوثيق السردية الأردنية بلغ 1450 مشاركة 13 أيار.





وأضافت الوزارة أن المشاركات على المنصة التي تم إطلاقها مطلع آذار الماضي تنوعت بين القصص والصور والفيديوهات التي تحكي تاريخ الأردن وتسهم في صياغة السردية.



وأشارت إلى أن محتوى المنصة يتم الإشراف عليه من قبل لجنة الإسناد الفني ووزارة الثقافة ووزارة الاتصال الحكومي ووزارة الاقتصاد الرقمي، وإدارة التراث الملكي.



‏وكانت الوزارة قد أوضحت أن المنصة ليست مرتبطة بمدة محدودة، وأن التوثيق يعدّ مشروعا مستمرا حتى بعد انتهاء العام الحالي، موضحة أن عمليات التوثيق تهدف لإصدار مجموعة من الكتب تروي تفاصيل السردية الأردنية.



‏وبينت أن المنصة ضمت مشاركات من مختلف فئات المجتمع الأردني.



واستجابة لرؤية سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، أطلقت وزارة الثقافة مشروع "السردية الأردنية.. الأردن – الأرض والإنسان" وهو مشروع يهدف إلى توثيق تاريخ الأرض الأردنية والإنسان الذي عاش عليها عبر مسار زمني ممتد لأكثر من مليونين ونصف المليون عام، وصولاً إلى قيام الدولة الأردنية الحديثة، وفق إطار علمي أكاديمي موثوق.



ويستند المشروع إلى نتائج بعثات أثرية متخصصة أثبتت وجود نشاط بشري مبكر على أرض الأردن، حيث كشفت مسوحات وحفريات أُجريت في منطقة السخنة شمالي المملكة عن أدوات صوانية تعود إلى نحو 2.5 مليون سنة، جرى تأريخها اعتمادا على طبقات جيولوجية بازلتية وباستخدام وسائل مخبرية حديثة، مما يشكّل دليلا علميا على أن الأردن من أقدم مناطق الاستقرار البشري في العالم.



ويهدف مشروع السردية الأردنية إلى أن يكون مرجعا وطنيا معتمدا للباحثين والمؤسسات التعليمية والإعلامية، ومصدراً لتعزيز الوعي بالهوية الوطنية، وترسيخ الشعور بالانتماء، وتقديم صورة دقيقة وموثوقة عن الأردن وتاريخه للعالم، بما يعزز مكانته الثقافية والحضارية على المستويين الإقليمي والدولي.







