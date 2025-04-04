15 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية عطلة العيد

وقال مدير المنطقة التنموية في التلفريك طارق المعايطة، إن كوادر تشغيل وصيانة التلفريك، أنهت أعمال الصيانة النصف سنوية بكفاءة عالية خلال الأسبوع الأخير من رمضان بإشراف مهندسين مؤهلين من الشركة المُصنعة.
وأشار إلى أن التلفريك يواصل استقبال الزوار لترسيخ مكانته كوجهة سياحية رئيسية في المملكة ضمن رؤية تنموية مستدامة.
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