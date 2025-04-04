15 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية عطلة العيد

الوكيل الإخباري- بلغ عدد زوار تلفريك عجلون منذ بداية عطلة عيد الفطر ولغاية اليوم الجمعة 15 ألف زائر محليًا وخارجيًا.

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وقال مدير المنطقة التنموية في التلفريك طارق المعايطة، إن كوادر تشغيل وصيانة التلفريك، أنهت أعمال الصيانة النصف سنوية بكفاءة عالية خلال الأسبوع الأخير من رمضان بإشراف مهندسين مؤهلين من الشركة المُصنعة.