15 ألف زائر للعقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع والعيد المجيد

وأضاف النابلسي ، الجمعة، أن وفودًا سياحية وعائلات وصلت إلى العقبة عبر المعابر البرية والجوية، من مختلف الجنسيات، إضافة إلى السياح المحليين.
وكشف عن حركة تجارية نشطة من خلال التسوّق وسياحة اليوم الواحد.
