15 ألف زائر للعقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع والعيد المجيد

الوكيل الإخباري- قال مفوّض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت النابلسي، إن عدد زوّار العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع والعيد المجيد بلغ نحو 15 ألفًا.

وأضاف النابلسي ، الجمعة، أن وفودًا سياحية وعائلات وصلت إلى العقبة عبر المعابر البرية والجوية، من مختلف الجنسيات، إضافة إلى السياح المحليين.