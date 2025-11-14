15 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 80 مليون دينار

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في تشرين الأول 15.1 ألف شيك، منها 56.7% لأسباب مالية بقيمة 45.2 مليون دينار، و43.3% لأسباب تقنية بقيمة 34.5 مليون دينار.
في المقابل، ارتفع عدد الشيكات المتداولة في تشرين الأول بنسبة 4.3% ليبلغ 516 ألف شيك بقيمة تقارب 3.66 مليار دينار، مقارنة بـ539 ألف شيك في أيلول الماضي بقيمة بلغت 3.44 مليار دينار.
وبحسب إحصاءات (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال تشرين الأول 3.66 مليار دينار، بارتفاع نسبته 6.4% عن الشهر السابق.
يشار إلى أن نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي المتداولة استقرت عند 2.45% خلال تشرين الأول، مقارنة بـ2.18% في أيلول الماضي.
