15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين من انطلاقه

وقال مدير البرنامج والناطق الإعلامي باسم الوزارة، الدكتور أحمد الرفاعي، إن برامج المبيت في مدينة البترا شهدت مشاركة نحو 2714 مشاركاً خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى 154 مشاركاً قاموا بالحجز المباشر عبر مركباتهم الخاصة، ما يعكس تنوع أنماط المشاركة والإقبال على الوجهات السياحية.
وسجلت محافظات الشمال ومنطقة المثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة) طلباً متزايداً من المشاركين، كما شهدت الوجهات الجديدة التي تم استحداثها مثل عراق الأمير وأم الرصاص إقبالاً لافتاً، فيما توزع باقي الزوار على عدد من الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة، لا سيما مأدبا وجرش، في مؤشر واضح على تنوع المنتج السياحي الأردني وقدرته على استقطاب مختلف الشرائح.
ويأتي برنامج "أردننا جنة"، المدعوم من وزارة السياحة والآثار، ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط القطاع السياحي وتعزيز السياحة الداخلية، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتحفيز الحركة الاقتصادية في مختلف المناطق.
ويجسد البرنامج، نهج الشمولية في تنشيط القطاع السياحي، من خلال إشراك مختلف مكوناته، بما يشمل مكاتب السياحة والسفر، وقطاع النقل السياحي، والمطاعم، والفنادق، والمخيمات، والأدلاء السياحيين، ومحلات التحف الشرقية، إلى جانب التجارب السياحية المتنوعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على توسيع الأثر الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية في أنحاء المملكة.
