15 إصابة بحالات تسمم غذائي بعد تناول وجبات من أحد المطاعم في الزرقاء

الوكيل الإخباري- أغلقت الجهات المختصة، السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ 15 شخصا حتى الآن.

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وقالت مديرية الأمن العام إن بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات بمديرية شرطة ودفاع مدني الزرقاء بوجود حالات تسمم غذائي لعدد من الأشخاص بعد تناولهم وجبات غذائية من أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، حيث تم التحرك للمكان وضبط مالك المطعم وإغلاقه بالتنسيق مع الجهات المعنية وأخذ العيّنات اللازمة لفحصها.



وأشارت إلى أن كوادر الدفاع المدني أسعفت عددًا من المصابين، فيما راجع آخرون المستشفيات، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 15 شخصًا حتى الآن، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.