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15 اتفاقية تدريب منتهي بالتشغيل مع منشآت سياحية وغذائية في إقليم الشمال

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جانب من توقيع الاتفاقيات
 
الأربعاء، 16-07-2025 06:05 م

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة التدريب المهني 15 اتفاقية شراكة مع كبرى المطاعم والمنشآت السياحية والغذائية في إقليم الشمال، ضمن برامج التدريب المنتهي بالتشغيل.

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وجاء ذلك خلال حفل أقيم في مركز جدارا المتميز لفنون الطهي، التابع للمؤسسة، برعاية وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور خالد البكار، وبحضور مدير عام المؤسسة الدكتور أحمد الغرايبة.


وتأتي الخطوة تنفيذا للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي 2025–2028، وتحديدا أولويات قطاع التدريب المهني والتقني، وفي إطار جهود المؤسسة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات السياحة والضيافة وفنون الطهي.


وأكد البكار أن عدد المسجلين على منصة مركز جدارا المتميز لفنون الطهي بلغ حتى الآن 2400 شاب وشابة، ما يعكس الإقبال الواسع على برامجه النوعية.


وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لكل فوج تدريبي تبلغ 130 متدربا ومتدربة، بإجمالي سنوي يصل إلى 520 متدربا، حيث يتم اختيارهم وفق معايير دقيقة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، مضيفا أن المشروع السياحي يقدم دعما ماليا للمتدربين بقيمة 75 دينارا شهريا.


وأضاف أن المركز يمتد على مساحة 1600 متر مربع، ويضم مرافق وتجهيزات حديثة مصممة وفق أعلى المعايير المعتمدة في فنادق الخمس نجوم، ما يوفر بيئة تدريبية مثالية تحاكي واقع العمل الفعلي في القطاع السياحي.


وأشار البكار إلى أن نسب التشغيل المتوقعة لخريجي برامج المركز تتراوح بين 90 و100 بالمئة، وهي من أعلى النسب على مستوى المملكة، بفضل الاتفاقيات الموقعة مع منشآت عاملة في القطاع السياحي والغذائي، والتي توفر فرص عمل مباشرة، منها 88 عقدا تم تجهيزها مسبقا للملتحقين بالمركز.

 

 
 
gnews

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