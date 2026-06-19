15 جامعة أردنية ضمن أفضل 1500 جامعة عالمية في تصنيف "كيو إس"

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الوكيل الإخباري- حققت 15 جامعة أردنية مرتبة متقدمة على تصنيف "كيو إس" العالمي للجامعات (QS World University Rankings) للعام 2027، الذي يٌعد من أهم التصنيفات العالمية. اضافة اعلان





وحققت الجامعة الأردنية المرتبة الأولى على مستوى المملكة، حيث حصلت على المرتبة 326 عالميًا، في قفزة نوعية، مقارنة بتصنيف العام الماضي بلغت 44 مركزًا، في إنجاز يٌعد من أبرز النتائج التي سجلتها الجامعات الأردنية خلال السنوات الأخيرة.



وجاءت جامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل 500 جامعة بترتيب 449 عالميًا، وجامعة عمان الأهلية بالمرتبة 643، يليها جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بترتيب 761- 770، ومن ثم الجامعة الألمانية الأردنية بالمرتبة 761- 790، وجاءت جامعة اليرموك ضمن أفضل ألف جامعة أيضًا بترتيب 901- 950 ، وفي المركز السابع محليًا و951 – 1000 عالميًا.



كما جاءت جامعات، الشرق الأوسط ومؤتة والهاشمية والبلقاء التطبيقية وعمان العربية وجدارا والبترا والزرقاء ضمن أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم.



ويستند تصنيف "كيو إس" إلى عدة معايير تقييمية من بينها السمعة الأكاديمية للجامعة، ومدى تأثيرها في البحث العلمي، وقياس عدد الاستشهادات بالبحوث التي نشرتها، وتوظيف الخريجين، ونسبة حصولهم على مراكز قيادية على المستويين المحلي والخارجي، وقدرتها على استقطاب الطلبة الدوليين، وتحقيقها لمؤشرات التنمية المستدامة.



ويهدف التصنيف إلى تحديد الجامعات ذات المستويات التي ترقى من خلال أدائها الوطني ورسالتها المحلية في مجتمعاتها إلى بلوغ مستوى عالمي، ومقارنتها وتحديد مرتبتها ضمن أرقى الجامعات العالمية، وتساعد الراغبين في اختيار وجهتهم الدراسية من الطلبة على اختيار الجامعة، وفقا لهذا التصنيف.



رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، قال، إن تصنيف "كيو إس" الذي يُعد من أشهر التصنيفات الجامعية العالمية، لا يقتصر تأثيره على السمعة الأكاديمية فقط، بل يمتد إلى التسويق والاقتصاد والتنمية ومخرجات الجامعة.



وأضاف عبيدات "يُمكن تلخيص فوائده في عدة جوانب من حيث الإسهام في جذب الطلبة الدوليين والمحليين ذوي الكفاءات العالية، وزيادة عامل الثقة من قبل أولياء الأمور والجهات والمانحة والداعمة وأصحاب العمل، ويستخدم هذا التصنيف أيضا كأداة فاعلة في التسويق والحملات الإعلامية والترويجية وبناء العلامة التجارية وزيادة ظهورها عالميا".



وأكد، أن لهذا التصنيف أبعادًا اقتصادية تتمثل في جذب الاستثمارات وفتح آفاق الشراكات البحثية من القطاعين العام والخاص وزيادة فرص الحصول على منح وتمويلات دولية ودعم الاقتصاد الوطني المحلي من خلال الإنفاق المرتبط بالطلبة والباحثين والزوار، كما يوفر التصنيف مؤشرات أداء تساعد الجامعة على تحديد نقاط الضعف والقوة، مشيرًا إلى أن هذه المرتبة التي حققتها الجامعة الأردنية، يجعلها وجهة للطلبة الدوليين ويزيد من ثقة الطلبة العرب والأردنيين من نوعية البرامج التي تقدمها.





