15 حالة تسمم في الأغوار الشمالية

وقال شكور لـ "الوكيل الاخباري" إن حالات التسمم ناتجه عن تناولهم "حمص ، فلافل" من احد المطاعم بالمنطقة.
وأشار إلى أنه لم يتم إدخال اي حالة و جميعهم خرجوا بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .
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