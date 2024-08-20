 
الثلاثاء 2024-08-20 02:09 م
 

 

15 حالة تسمم في الأغوار الشمالية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الثلاثاء، 20-08-2024 01:55 م
الوكيل الإخباري-   أصيب 15 شخصا بحالات تسمم غذائي في الأغوار الشمالية وفق مدير مستشفى أبي عبيدة الدكتور مؤيد شكور.اضافة اعلان


وقال شكور لـ "الوكيل الاخباري" إن حالات التسمم ناتجه عن تناولهم "حمص ، فلافل" من احد المطاعم بالمنطقة.

وأشار إلى أنه لم يتم إدخال اي حالة و جميعهم خرجوا بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .
gnews

أحدث الأخبار

كريشان

أخبار محلية كريشان رئيسا للوزراء بالوكالة

ه

طب وصحة كيف يساعد شرب الماء بكثرة على إنقاص الوزن؟

الدفاع المدني

أخبار محلية 15 حالة تسمم في الأغوار الشمالية

سمكة الجلكي البحرية

منوعات صياد اسكتلندي يعثر على سمكة نادرة

جانب من المؤتمر

أخبار محلية مياهنا تطلق خطتها الاستراتيجية

طيبة

أخبار الشركات رئيس الوزراء يكرم شركة "طيبة" باعتبارها من الشركات الصناعية الأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة

النابلسي

أخبار محلية النابلسي: مهمتنا تدريب الشباب وليس خلق فرص عمل لهم

لحظة وقوع الحادث

منوعات شاهد : لحظة انفجار محرك صاروخ خلال اختباره في اسكتلندا



 


الأكثر مشاهدة