15 مليون دينار موازنة بلدية مادبا بدون عجز

وقال جوينات، خلال مؤتمر صحفي عقده في دار البلدية إن إيرادات البلدية منذ تسلم اللجنة مهامها في تموز الماضي، بلغت 5.3 مليون دينار، في حين بلغت النفقات 4.1 مليون دينار.
وأضاف أن عمل اللجنة ركز على محاور رئيسية شملت ضبط الأداء الإداري، وتعزيز الإصلاح المالي، وتحسين الخدمات البيئية، وتحفيز الاستثمار، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وبين أن اللجنة عملت على ضبط النفقات التشغيلية وترشيد استهلاك المحروقات، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، إضافة إلى تفعيل القسم القانوني ومتابعة القضايا المالية وتحسين إجراءات التحصيل.
وأوضح أن البلدية نفذت خطة متكاملة لتحصيل الذمم المتراكمة، واستكملت أتمتة عدد من الخدمات مثل تجديد الرخص والدفع الإلكتروني، كما أبرمت اتفاقيات لتسوية مديونيات سابقة، ورفعت من كفاءة إدارة الموارد بما يدعم استدامة الخدمات.
واستعرض جوينات، خلال المؤتمر المشاريع التي أنجزتها البلدية خلال مدة عمل اللجنة، ومنها مشاريع بالشراكة مع مجلس المحافظة والقطاع الخاص، خاصة سوق المواشي، واستملاك 5 منازل تقع في مجاري السيول، وإنشاء عبارات صندوقية أكبر حجما، وتنظيم عمل كوادر البلدية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل يبحث زيادة الاستفادة من الكفاءات الأردنية في السوق القطري
-
محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته
-
الشواربة يوجه برفع الجاهزية وزيادة إنتاج اللحوم والدواجن استعدادا لشهر رمضان
-
إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة القرآن
-
الشواربة يتفقد دائرة الرقابة الصحية والمهنية
-
الأمن العام يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة
-
المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة تنظم اليوم العلمي السنوي الثاني
-
الملك: إجراءات إسرائيل غير الشرعية تقوض جهود التهدئة وتفاقم الصراع