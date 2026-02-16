الإثنين 2026-02-16 06:13 م

15 مليون دينار موازنة بلدية مادبا بدون عجز

جانب من المؤتمر
 
الإثنين، 16-02-2026 05:10 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى، المهندس هيثم جوينات، اليوم الاثنين، أن وزارة الإدارة المحلية صادقت على موازنة البلدية للعام الحالي والبالغة نحو 15 مليون دينار دون أي عجز.

وقال جوينات، خلال مؤتمر صحفي عقده في دار البلدية إن إيرادات البلدية منذ تسلم اللجنة مهامها في تموز الماضي، بلغت 5.3 مليون دينار، في حين بلغت النفقات 4.1 مليون دينار.


وأضاف أن عمل اللجنة ركز على محاور رئيسية شملت ضبط الأداء الإداري، وتعزيز الإصلاح المالي، وتحسين الخدمات البيئية، وتحفيز الاستثمار، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.


وبين أن اللجنة عملت على ضبط النفقات التشغيلية وترشيد استهلاك المحروقات، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، إضافة إلى تفعيل القسم القانوني ومتابعة القضايا المالية وتحسين إجراءات التحصيل.


وأوضح أن البلدية نفذت خطة متكاملة لتحصيل الذمم المتراكمة، واستكملت أتمتة عدد من الخدمات مثل تجديد الرخص والدفع الإلكتروني، كما أبرمت اتفاقيات لتسوية مديونيات سابقة، ورفعت من كفاءة إدارة الموارد بما يدعم استدامة الخدمات.


واستعرض جوينات، خلال المؤتمر المشاريع التي أنجزتها البلدية خلال مدة عمل اللجنة، ومنها مشاريع بالشراكة مع مجلس المحافظة والقطاع الخاص، خاصة سوق المواشي، واستملاك 5 منازل تقع في مجاري السيول، وإنشاء عبارات صندوقية أكبر حجما، وتنظيم عمل كوادر البلدية.

 
 


