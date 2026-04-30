150% أجر إضافي للعامل عند العمل في العطل الرسمية

وشددت الجهات المختصة على أن عطلة عيد العمال لا تُحتسب من رصيد الإجازات السنوية للعامل، باعتبارها عطلة رسمية مدفوعة الأجر.
كما أوضحت الأحكام الواردة في المادة (59) من قانون العمل، أنه في حال تم تشغيل العامل خلال يوم العطلة الرسمية، فإنه يستحق أجراً إضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد عن ذلك اليوم.
وأصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، بلاغاً رسمياً قرر بموجبه تعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الخميس الموافق للثلاثين من نيسان لعام 2026.
الدخل السياحي يسجل نحو 1.65 مليار دولار خلال الربع الأول
البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة
المستحقون لقرض الإسكان العسكري - أسماء
عضو مجلس سابق في أمانة عمّان تنتقد الترفيعات الإدارية داخل الأمانة وتثير جدلاً واسعاً
تحديثات مجدولة توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الـ20 لجمعية اختصاصيي الأمراض الداخلية
الغذاء والدواء: ضرورة فصل مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى
بحث مشاريع التكيف المناخي في وادي موسى