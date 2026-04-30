150% أجر إضافي للعامل عند العمل في العطل الرسمية

10:43 ص

الوكيل الإخباري- يصادف الخميس في الأردن عطلة عيد العمال، حيث تُعد هذه المناسبة عطلة رسمية للعاملين في مختلف القطاعات، وذلك بموجب البلاغات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء، والتي أكدت على التزام أصحاب العمل بمنح العاملين عطلة وعدم تجاوزها.





وشددت الجهات المختصة على أن عطلة عيد العمال لا تُحتسب من رصيد الإجازات السنوية للعامل، باعتبارها عطلة رسمية مدفوعة الأجر.



كما أوضحت الأحكام الواردة في المادة (59) من قانون العمل، أنه في حال تم تشغيل العامل خلال يوم العطلة الرسمية، فإنه يستحق أجراً إضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد عن ذلك اليوم.







وأصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، بلاغاً رسمياً قرر بموجبه تعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الخميس الموافق للثلاثين من نيسان لعام 2026.





